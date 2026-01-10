Тюменские реабилитологи помогают пациентам вернуться к жизни после тяжелых травм

22-летний пациент впервые поступил в тюменский Областной лечебно-реабилитационный центр (г. Тюмень) в июле 2025 года с состоянием после открытой черепно-мозговой травмы.

На момент поступления у пациента отмечался выраженный двигательный дефицит правых конечностей, умеренные нарушения речи. Передвижение было возможно только с использованием высоких ходунков и в сопровождении родственника в пределах палаты.

В условиях стационара пациент прошел комплексный курс реабилитации: лечебную физкультуру, механотерапию, физиотерапевтические процедуры, лечебные ванны, ручной массаж, занятия с логопедом, эрготерапевтом и психологом. Существенную роль в восстановительном процессе сыграла постоянная поддержка отца пациента, обеспечивавшая благоприятный психологический климат.

Через три недели, после завершении первого курса реабилитации, пациент стал передвигаться с опорой на низкие ходунки в сопровождении в пределах отделения.

В октябре 2025 года пациент прошел повторный двухнедельный курс реабилитации в стационарных условиях ОЛРЦ с последующим переводом на дневной стационар. По итогам месячного реабилитационного этапа пациент сохраняет статус временной нетрудоспособности и умеренный двигательный дефицит правых конечностей, однако достигнут значимый функциональный прогресс: пациент самостоятельно передвигается без дополнительных средств опоры, - сообщает Ангелина Рагозина, пресс-секретарь ОЛРЦ (г. Тюмень).

"Сочетание медицинских методик, междисциплинарной работы специалистов и активного участия семьи позволяет добиться существенного восстановления утраченных функций и повысить качество жизни пациента", — отметила Ирина Десятова, врач-невролог "ОЛРЦ".