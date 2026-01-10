Тюменская художница разработала настольную игру, посвященную культуре татар

Молодая тюменская художница Нара Биккина создала настольную игру "Татарские скачки". Проект направлен на межкультурный диалог и привлечение интереса к национальным традициям через современные и интерактивные форматы.

По словам автора, идея игры возникла из личной потребности в легком и увлекательном изучении языка. Механика проста: игроки перемещают фигурки по полю, выполняя задания с подсказками. Это позволяет участвовать даже тем, кто никогда не сталкивался с татарским языком.

– Мне важно, что игра объединяет людей: и тех, кто вырос в татарской среде, и тех, кто просто интересуется культурой", — отметила Нара Биккина. По ее словам, проект уже нашел отклик у горожан разного происхождения.

Игра "Татарские скачки" доступна для всех желающих в Центре современной культуры "Золото+Болото" в Тюмени. Этот проект — часть более широкой работы художницы по интеграции татарской культуры в повседневную городскую среду с помощью актуальных форм искусства, - сообщает Тюменская область сегодня.