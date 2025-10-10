Две бронзы принесли тюменцам соревнования по боксу "Юность России"

Боксеры Тюменской области Алихан Гаракоев и Артём Куликов стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований по боксу РОФСО "Юность России" среди юношей 14-15 лет, проходящих в Одинцово (Московская область).

Алихан Гаракоев занял третье место в весовой категории 57 кг, проведя четыре поединка и одержав три победы. Артём Куликов (60 кг) одержал две победы в трёх боях. Тюменскую область на соревнованиях также представляли Денис Омурзаков, Руслан Хамидуллин и Владислав Мануйлов.

Сопровождал ребят тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Евгений Божко.