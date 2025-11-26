Тюменка выступит на Чемпионате России по боксу в Уфе

07:23 26 ноября 2025
Спортсмен-инструктор Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Алина Деточкина примет участие в XXVI Чемпионате России по боксу среди женщин в Уфе. Соревнования пройдут с 29 ноября по 5 декабря.

Более 170 лучших спортсменок из более чем 50 регионов страны встретятся на уфимском ринге, чтобы побороться за звание лучшей. За медали поборются почти все звезды российского женского бокса, в том числе две действующие чемпионки мира Салтанат Меденова и Елена Гапешина, чемпионка мира 2023 года Анастасия Демурчян, двукратные чемпионки Европы Юлия Чумгалакова и Дарима Сандакова.

Теги: бокс
