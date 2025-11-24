350 тысяч жителей Тюменской области работают в малом и среднем бизнесе

Калмыкия и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес, замыкают список Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область на 8 месте, следует из результатов исследования РИА Новости.

По этим данным, в Тюменской области в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей в 2024 году было занято 350 тысяч человек, или 45,9% от общей численности занятых в экономике. Рост за три года на 18,9%.

"Успешное функционирование малого и среднего бизнеса - одна из основных составляющих развития экономики. Эти предприятия обеспечивают занятость существенного числа населения, гибко реагируют на изменения в экономике, осуществляют налоговые поступления в бюджет", - объясняют важность показатели в РИА Новости.

В целом по стране на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ), включая индивидуальных предпринимателей, в 2024 году приходилось 40% от общего числа занятых в экономике, или 29,3 миллиона человек. За три последних года их численность выросла на 14,8 процентных пункта. При этом аналитики полагают, что уже в 2025 году радикальных изменений относительно 2024 года не будет, а с 2026 года, в связи с налоговыми изменениями, возможно снижение активности в сфере малого предпринимательства и сокращения числа занятых.