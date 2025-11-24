Югра почти на миллион увеличила выплату за заключение контракта с Минобороны РФ

В Югре почти на 1 млн рублей - до 3,55 млн - увеличили региональную единовременную выплату при заключении контракта на военную службу, с федеральной в 400 тысяч и муниципальной в 1,5 млн общая сумма составляет 4,1 млн рублей, на сегодня это самая большая выплата в стране, сообщили в правительстве округа.

Отмечается, что на основании всех выплат, льгот и возможности списания долгов до 10 млн рублей военнослужащий, заключивший контракт в Югре, может получить материальную поддержку в сумме до 18,5 млн рублей за первый год службы. Контракт могут заключить граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства от 18 до 65 лет. Минимальный срок службы — 1 год, предусмотрен отпуск 15 суток каждые полгода. Иногородним компенсируют проезд, проживание, питание и предоставляют все необходимое снаряжение.