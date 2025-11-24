Тюменский филиал центра "Воин" возглавил Сергей Рябов

Сергей Рябов назначен руководителем филиала центра "Воин" в Тюменской области, ранее он занимал должность заместителя директора этой организации.
Сергей Рябов работает в "Воине" со дня основания филиала. Он опытный инструктор и педагог, его труд отмечен многими благодарностями.В 2025 году Центр обучил более трех тысяч человек — почти в два раза больше, чем за первый год работы.
Директор департамента молодёжной политики Тюменской области Артём Дяченко:
Значимость работы коллектива Центра заключается в воспитании молодёжи в духе патриотизма и любви к Родине, сохранении традиционных ценностей, развитии моральной стойкости, физической выносливости и воли к победе. Сегодня на базе Центра занимаются не только школьники, но и сотрудники силовых ведомств, бойцы, отправляющиеся в зону спецоперации. Во всем сохраняется связь поколений и сохранение духа чести, уважения и любви к Отечеству!
