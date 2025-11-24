Тюменский филиал центра "Воин" возглавил Сергей Рябов

19:08 24 ноября 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Сергей Рябов назначен руководителем филиала центра "Воин" в Тюменской области, ранее он занимал должность заместителя директора этой организации.

Сергей Рябов работает в "Воине" со дня основания филиала. Он опытный инструктор и педагог, его труд отмечен многими благодарностями.В 2025 году Центр обучил более трех тысяч человек — почти в два раза больше, чем за первый год работы. 

Директор департамента молодёжной политики Тюменской области Артём Дяченко:

Значимость работы коллектива Центра заключается в воспитании молодёжи в духе патриотизма и любви к Родине, сохранении традиционных ценностей, развитии моральной стойкости, физической выносливости и воли к победе. Сегодня на базе Центра занимаются не только школьники, но и сотрудники силовых ведомств, бойцы, отправляющиеся в зону спецоперации. Во всем сохраняется связь поколений и сохранение духа чести, уважения и любви к Отечеству!

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2025