Чаще всего жители Тюмени на Авито покупают автотовары и одежду

В сентябре 2025 года самыми популярными товарами в Тюмени стали запчасти для автомобилей — на них пришлось 11% всех продаж на платформе. На втором месте — одежда для девочек (7%) и женская одежда (6%), а также одежда для мальчиков (5,5%) и шины, диски и колёса (4%). Следом по популярности — мужская одежда (3%) и мобильные телефоны (3%), далее следуют товары для детей и игрушки (2%). Замыкают топ категорий комплектующие для компьютера (1,7%), инструменты (1,7%) и комнатные растения (1,7% от всех продаж).

В сравнении с сентябрем прошлого года жители Тюмени стали чаще приобретать садовые растения (в 7,2 раза), букеты (в 5,6 раза), а также комнатные растения (в 4,7 раза). Значительный рост показали семена, луковицы, клубни (в 4,2 раза) и товары для тенниса и бадминтона (в 3 раза).

Тюменцы все чаще делают ставку на практичность: активно обновляют гардеробы детей и выбирают повседневные вещи для себя. Одновременно набирают популярность покупки, связанные с комфортом и красотой — от растений до товаров для ухода.