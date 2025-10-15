Более 2,7 тыс человек пострадали и 136 погибли в тюменских ДТП с начала 2025 года

В этом году в Тюменской области произошло 2071 дорожно-транспортное происшествие, в них погибли 136 человек, это на 8 человек больше, чем в прошлом году, 2706 человек получили ранения, но при этом по прогнозным показателям возможен рост ДТП в условиях межсезонья и сокращения светового дня, сообщили в ГАИ ТО.

Андрей Миллер, начальник Госавтоинспекции Тюменской области:

Болевая точка для нас - рост погибших в ДТП с участием пьяных водителей. В этом году произошло 159 таких аварий, 34 человека погибли, 212 ранены. Госавтоинспекция проводит системную работу по противодействию аварийности с участием водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков, и призывает население сообщать о фактах пьяного вождения в полицию.

В межсезонье при ухудшении погоды растет риск ДТП с участием пешеходов в темное время суток. Большинство пешеходов передвигаются по загородным автодорогам без световозвращающих элементов, хотя их применение вне населенных пунктов обязательно. Зачастую это нетрезвые люди, которые не только перебегают проезжую часть, но и идут посреди дороги, недооценивая риски попасть под колеса автомобилей.