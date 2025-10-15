Продовольственные ярмарки проведут в Тюмени в субботу

18 октября тюменцев ждут на нескольких ярмарочных площадках. На прилавках будут представлены продовольственные товары производителей города Тюмени и юга Тюменской области, фермерских и личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области (мясо и мясная продукция, рыба и рыбная продукция, мёд и другое), ремесленные товары.

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам:

- ул. Севастопольская, 12, (на прилегающей к Выставочному залу территории) с 8 до 17 часов;

- ул. Льва Толстого, 31, (территория парковки автомобилей) с 8 до 17 часов;

- пр. Солнечный, 11 (прилегающая территория к ТЦ "Заречный двор") с 8 до 17 часов;

- ул. Ставропольская, 15-17, (территория парковки, прилегающая к скверу "Временный") с 9 до 17 часов.

Ярмарку проводит администрация города Тюмени совместно с департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области.