Тюменские боксёры выступают на соревнованиях на призы РОФСО "Юность России"

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

С 5 по 10 октября в Одинцовском городском округе (Московская область) проводятся соревнования по боксу на призы РОФСО "Юность России". В мероприятии принимают участие порядка 200 юношей 14-15 лет.

Тюменскую область представляют пять спортсменов сборной региона. Первый день предварительных боев на соревнованиях принес тюменцам две победы: Алихан Гаракоев в весовой категории 57 кг одержал победу за явным преимуществом в первом раунде, Денис Омурзаков (46 кг) - единогласным решением судей. Владислав Мануйлов, к сожалению, в категории 54 кг уступил сопернику из Курской области.

Во второй соревновательный день Алихан Гаракоев одержал вторую победу, а Денис Омурзаков уступил сопернику в упорном бою. Сегодня в борьбу за медали включаются Руслан Хамидуллин и Артём Куликов.

Сопровождает ребят тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Евгений Божко.