Пункт отбора на службу в Тюмени принял больше ста звонков после увеличения на 1,1 млн выплаты контрактникам

В Тюменской области начали выплачивать 3,4 млн рублей за заключение контракта с Министерством обороны РФ (до этого 2,3 млн), и за первые сутки в кол-центр пункта отбора на военную службу поступило более ста звонков.

В информационном центре правительства региона поясняют:

3,4 млн рублей (3 млн - регион и 400 тысяч федерация) выплатят тем, кто с 7 октября по 30 ноября заключит контракт с Минобороны РФ именно в военкоматах Тюменской области или в пункте отбора на военную службу по контракту в Тюмени (Республики, 2/1). Общая сумма выплат в первый год может достигать 6 млн рублей и больше.

Место прописки и проживания значения не имеет. Пройти мероприятия отбора и заключить контракт может гражданин любого субъекта РФ, иностранец либо лицо без гражданства. Иногородним оплачивается проезд. При поступлении на службу по контракту списывают долги до 10 млн рублей.

Проконсультироваться по условиям получения выплаты можно: по телефону 8 (3452) 79-19-05, в пункте отбора на военную службу по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 2/1, на сайте службапоконтракту72.рф.

Василий Есин, начальник пункта отбора на военную службу по контракту г. Тюмень: