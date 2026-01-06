В Тюменской области открыли набор детей в Школу креативных индустрий

В Тюменской области дали старт новому образовательному интенсиву для подростков. Молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет включительно, жители областного центра и Тюменского округа, начинают регистрировать заявки на участие в проекте "Школа креативных индустрий "Мастера-2026".

Подростки смогут попробовать свои силы в разных креативных отраслях, выбрав два из семи направлений: "Гастрономия"; "Маркетинг и реклама"; "Мода", включая производство и дизайн одежды (в рамках популярного направления участники познакомятся с тюменскими дизайнерами); "Медиа, фото- и видеоиндустрия" (современные СМИ, журналистика, медиакоммуникации); "Информационные технологии и ИИ"; "Киноиндустрия" (развивается совместно с тюменскими кинокомпаниями). Новшество этого сезона – появление направления "Туризм". Наш регион стал одним из российских флагманов туристической индустрии, и отрасль испытывает потребность в квалифицированных кадрах.

– Каждый участник проекта получит услугу профессионального профориентолога: поработает со специалистом, пройдет тестирование и получит рекомендации по возможному трудовому треку развития. Помощь специалиста не ограничится проектом – он поможет определиться с выбором будущей профессии. Это классная возможность, которой необходимо воспользоваться, – рассказал Алексей Краев.

Журналист с 20-летним стажем Наталья Потанина вновь в этом сезоне выступит экспертом в направлении медиа – одного из самых популярных. К ней идут дети, уже влюбленные в журналистику, и те, кто только хочет узнать больше о профессии.

Наталья признается, что для нее важно, с одной стороны, не разочаровать детей, показав все нюансы профессии, а с другой – увлечь их журналистикой, раскрыв все плюсы. Донести, что современный телевизионный журналист – это не только тот, кто пишет тексты и правильно задает вопросы, но и тот, кто умеет снимать, монтировать, создавать полностью готовый продукт. Итогом обучения ребят в прошлом сезоне стало создание выпуска новостей. Что будет в этом году – увидим. Возможно, также телепередача или документальный фильм. Но уже известно, что в курс включено и такое направление, как искусство речи, - сообщает Тюменская область сегодня.

