Тобольск поздравил президента Путина с днем рождения архивными кадрами о его визите в город

Глава Тобольска Петр Вагин поздравление президента Владимира Путина с днем рождения сопроводил видеорядом из муниципального архива - на обработанных в нейросети кадрах отражен первый визит Владимира Владимировича в древнюю столицу Сибири, который состоялся в 2003 году. В целом город может похвастаться тем, что трижды принимал у себя почетного гостя.

"Поздравляем Владимира Владимировича Путина с днём рождения! В далёком сибирском городе мы ощущаем поддержку Президента России, его внимание и любовь к каждому уголку нашей великой Родины. Желаем крепкого здоровья, исполнения всех целей на благо и процветание россиян и нашей Отчизны!" - написал под видео Петр Вагин.