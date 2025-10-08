Оплату парковок цифровыми рублями тестируют в России

Презентация проекта технологии смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями состоялась на FINOPOLIS 2025. Пока тест проходит на смарт-парковках в Санкт-Петербурге, а в перспективе россияне смогут при помощи приложения банка создавать смарт-контракты с третьей формой рубля – автоматизированные сделки, которые будут срабатывать при наступлении различных условий.

Например, при заезде автомобиля на парковку система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время использования по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки. При выезде автомобиля с парковки контракт будет автоматически исполнен, и с пользователя будет списана необходимая сумма в цифровых рублях.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Смарт-контракты – уже привычная рутина для бизнеса, но они могут значительно экономить время и избавлять от лишних хлопот каждого из нас, сокращая время на повседневные задачи. А в сочетании с технологией цифрового рубля все становится еще проще и прозрачнее. Пример с парковкой показывает: клиенту больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезде. Смарт-контракт после выезда с парковки позволяет автоматически подсчитать и списать плату с учётом времени и других условий – без терминалов, карт и приложений и даже если абонент вне сети. Кроме того, смарт-контракт "серийный": он запомнит эту парковку и активизируется при следующем визите.

Проведение пилотного проекта в цифровых рублях по оплате парковок в Петербурге с одной стороны позволит банку получить максимально полную картину потенциального сценария оплаты, а с другой – стимулировать дальнейшее развитие городских цифровых услуг.

Елена Четверикова, старший вице-президент, заместитель руководителя департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ: