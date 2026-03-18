Уральский форум патриотов станет всероссийским, заявил Жога

Форум волонтёров и гражданских активистов "Патриоты Урала", который с 2024 года проводится в УрФО по инициативе полпреда Артема Жоги, с этого года станет всероссийским.

"Президент Владимир Владимирович Путин оценил работу форума "Патриоты Урала", оценил служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи нашим парням на фронте, в помощи мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации наших ребят, и поддержал идею проводить форум всероссийский. Соответственно, шестой форум "Патриота Урала" пройдет под эгидой всероссийского форума в августе этого года", - объявил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, выступая на пятом форуме "Патриоты Урала" в Ханты-Мансийске.

Как ранее отмечал Жога, главная цель форума – показать многообразие инициатив и практик общественников и волонтёров Уральского федерального округа, обменяться опытом, взять удачные идеи на вооружение, а также обсудить важные вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции. Первый форум состоялся 1 ноября 2024 года на площадке Музея военной техники в Верхней Пышме Свердловской области. Второй форум 20 февраля 2025 года принимал Миасс Челябинской области на площадке автомобильного завода "Урал". Третий форум состоялся 27 июня 2025 года в Екатеринбурге Свердловской области на площадке "Ельцин центра". Четвёртый форум прошел в Салехарде (Ямал) с 7 по 9 ноября 2025 года. Пятый принимает Ханта-Мансийск, где впервые была озвучена идея форума. Вопрос по месту проведения шестого форума, который станет всероссийским, пока не решен.