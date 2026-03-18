Свыше 370 млн рублей налогов уплатила ГК "Дамате" с предприятий Тюменской области

Предприятия "Дамате" в 2025 году совокупно перечислили в бюджеты всех уровней 7,4 млрд рублей страховых взносов, налогов и сборов, что на 27% выше уровня предыдущего года. Племенной репродуктор индейки и молочный комплекс компании, расположенные в Тюменской области, нарастили отчисления до 373 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.
Первый заместитель генерального директора группы компаний "Дамате" Станислав Варич:
Дамате" из года в год подтверждает свой статус растущей компании, что напрямую отражается в том числе на увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Помимо существенных перечислений в федеральный бюджет, на уровне региональных бюджетов наши отчисления помогают поддерживать социальную инфраструктуру сельских территорий, способствуют развитию местных экономик и улучшают качество жизни населения. Компания продолжает создавать рабочие места, обеспечивает профессиональный рост персонала с достойными условиями труда и справедливой оплатой.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru