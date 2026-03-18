Около 60 инвестпроектов в сфере туризма и гостеприимства реализуется в Тюменской области

В Тюменской области реализуется 58 инвестиционных проектов в сфере гостиничного бизнеса и туристической индустрии с объемом инвестиций более 15 млрд рублей. Планируется создание около полутора тысяч новых рабочих мест, сообщили в Инвестиционном агентстве региона.
Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов:
Туристическая отрасль сегодня демонстрирует устойчивый рост и входит в число приоритетных направлений для инвестиций в Тюменской области. Регион обладает уникальными рекреационными возможностями, и интерес со стороны бизнеса к созданию объектов гостеприимства постоянно увеличивается.
