ТюмГУ приглашает всех желающих на "Русский по пятницам"

20 марта в ТюмГУ начнутся открытые занятия "Русский по пятницам" - проект реализуется ежегодно в преддверии акции "Тотальный диктант". Зарегистрироваться на участие можно здесь.
Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.
В прошлом году в Тюмени присоединились к акции более 1200 человек.
В 2026 году диктант пройдет 18 апреля в 13:00. Автор текста Тотального диктанта — Алексей Варламов, российский писатель и публицист, ректор Литературного института имени Горького.
Следить за событиями проведения акции можно в группе ВК Тотального диктанта в Тюмени.
