УСТЭК предупредила об ограничении напора теплоносителя на теплосетях Тюмени

Жителей домов по улицам 30 Лет Победы, Пермякова, Монтажников предупредили о том, что с 8 по 9 октября в их квартирах может стать прохладнее горячая вода и батареи, связано это с ремонтом запорной арматуры на ТЭЦ-2

"С 8 октября будут проводиться ремонтные работы по ремонту запорной арматуры. В рамках подготовки к ним 7 октября с 13:00 до 16:00 было осуществлено временное переключение потребителей по улицам 30 Лет Победы, ул. Пермякова, ул. Монтажников с ТЭЦ-2 на ТЭЦ-1. В связи с проведением работ 8 октября (с 00:00 до 23:00) возможно временное снижение параметров подачи теплоносителя для жителей домов, подключенных к ТЭЦ-2. Нормализация параметров теплоснабжения будет осуществлена 9 октября до 14:00 после завершения ремонтных работ и обратного переключения потребителей на ТЭЦ-2", - сообщает пресс-служба компании.

УСТЭК обещает, что все работы будут завершены в установленный срок.