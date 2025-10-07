Готовящимся к родам жительницам Ямала начали выдавать сумки с подарками

На Ямале появилась новая традиция - в родильных отделениях округа при госпитализации на роды женщинам с сегодняшнего дня вручают подарок "Ямальской маме". Уникальную меру поддержки для будущих мам символично запустили в День беременных.
Что будет в сумке – решали сами беременные. В составе 28 предметов, в том числе халат-кимоно, две сорочки для кормления, носки, тапочки, полотенца, средства гигиены и косметика известных и проверенных производителей. Получить комплект смогут и женщины, которые отправляются для родов в больницы за пределами региона по медпоказаниям, сообщили в официальном тг-канале округа.
