Розница в росте: в Тюменской области ожидают увеличение оборота торговли на 60 млрд рублей в год

Стабильный рост оборота розничной торговли ожидается в Тюменской области. Это отражено при планировании бюджета на 2026 год и плановый период.

При базовом варианте объемы будут прирастать на более чем 60 млрд в год. В 2026 году оборот составит 757,8 млрд рублей (увеличение на 1,1%), в 2027-м - 818,8 млрд рублей (3,9%), в 882,3 млрд рублей (3,6%).

Однако при консервативном варианте, когда предполагаются более низкие доходы и более высокие расходы, плановые показатели чуть ниже. При этом положительная динамика сохранится. В 2026 году оборот 756,1 млрд рублей (0,3%), в 2027-м - 802,1 млрд рублей (2,0%), в 2028-м - 855,9 млрд рублей (2,6%).

По данным Тюменьстата, только по итогам января-октября 2025 года жители Тюменской области потратили в магазинах более 585,7 млрд рублей. Итоги года будут известны позднее, - сообщает Вслух.ру.