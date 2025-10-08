Фуат Сайфитдинов: федеральный бюджет - это основа работы над региональными бюджетами

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов". Председатель Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов принял участие в заседании.

Сайфитдинов отметил, что в ходе парламентских слушаний был поднят вопрос обеспечения региональной финансовой устойчивости. По мнению спикера, он требует внимания:

Для регионов важно понимать, как формируется проект федерального бюджета, ведь именно этим мы руководствуемся при формировании бюджетов субъектов РФ. Это основа работы над региональными бюджетами. Сейчас в Тюменской области идет активная работа над проектом закона "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов". 1 ноября проект закона должен поступить в Тюменскую областную думу, будет рассматриваться в комитетах и постоянной комиссии парламента, затем начнет работу согласительная комиссия. На ноябрьском заседании облдумы закон об областном бюджете на трехлетний период будет принят.

Основными тезисами со слушаний в Совфеде Сайфитдинов поделился в своем тг-канале:

Главное:

➡️Приоритеты бюджета, обозначенные президентом России Владимиром Путиным: поддержка Вооружённых Сил, обеспечение безопасности общества и государства, безусловное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, семьями с детьми.

➡️"Детский бюджет" на ближайшие три года превысит 10 трлн руб. Заложены средства на индексацию материнского капитала, субсидирование ипотеки для семей. По мнению главы СФ, все меры поддержки семей нужно на постоянной основе анализировать с точки зрения их эффективности и при необходимости актуализировать.

➡️Необходимо разрабатывать новые источники доходов. Совет Федерации предлагает ряд дополнительных мер по сокращению неэффективных налоговых и таможенных льгот, оптимизации расходов, обеспечения более точечных механизмов субсидирования.

➡️Следует усилить контроль за формированием тарифов ЖКХ, совершенствованием регулирования института самозанятых, ввести более справедливый подход к оплате медицинской страховки для неработающего трудоспособного населения.

➡️ Продолжается реализация комплекса мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение социальных обязательств и стимулирование экономического роста. Дефицит федерального бюджета планируется на безопасном уровне. В 2026 году он составит 1,6% ВВП. Уровень госдолга в течение предстоящей трехлетки сохранится в пределах не более 20% от ВВП.

➡️ Расходы на национальную экономику в 2026 году возрастут по сравнению с 2025 годом на 360 млрд руб. – до 4,8 трлн руб. Увеличатся и бюджеты субъектов Федерации. Значительные средства запланированы на обеспечение технологического лидерства, включая развитие микроэлектроники и робототехники, а также на транспортную инфраструктуру.