Планировавших теракт на железной дороге в Тюмени подростков будет судить военный суд

Двух подростков 15 и 16 лет по статье о подготовке к теракту будет судить Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, согласно открытым данным, им может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

Юноши обвиняются по ч.1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Дело расследовало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемые в составе организованной группы по указанию куратора, действующего в интересах Украины, на перегоне Утяшево - Тюмень Свердловской железной дороги собирались поджечь оборудование, используемого для управления, регулирования и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта -фото релейных шкафов, видеокамер, защитных ограждений, путей подхода и отхода они отправили организатору преступления. Однако довести до конце дело им не удалось, так как во время следования к месту совершения теракта их задержали сотрудники УФСБ России по Тюменской области.

Уголовное дело в отношении куратора выделено в отдельное производство.

Сотрудники СК России напоминают: действия террористического характера влекут за собой уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.