В Тюмени для самозанятых проведут лектории, мастер-классы и бизнес-разборы

День самозанятого в Тюмени проведут центр "Мой бизнес" Тюменской области и "Опора России", получить консультации экспертов, принять участие в мастер-классах, а также узнать о специальном налоговом режиме могут все желающие 29 ноября.

В программе: с 12:00 до 14:00 - практическое занятие по искусственному интеллекту и нейросетям; в 14:30 начнутся бизнес-разборы для самозанятых; в 17:30 вместе с бизнес-коучем участники разберут методы постановки целей и их достижения.

Участие бесплатное, вход свободный. Всех желающих ждут в ТРЦ "Магеллан" (3 этаж).

Мероприятие проводится в рамках проекта "Эффективная и конкурентная экономика".