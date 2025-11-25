Тобольскую гордуму возглавил единоросс Михаил Никитин

В Тобольске избрали нового председателя городской думы, им стал руководитель депутатской фракции “Единая Россия” Михаил Никитин.

Вопрос рассмотрели на очередном заседании фракции “Единой России” и заседании Тобольской городской думы, в работе приняли участие руководитель фракции “Единая Россия” Тюменской облдумы Андрей Артюхов и глава Тобольска, секретарь городского местного отделения партии Петр Вагин. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Никитина, ранее он занимал должность заместителя председателя Тобольской городской думы. Теперь эту должность заняла директор филиала Тюменского индустриального университета в Тобольске Людмила Останина.

Прежний председатель гордумы Андрей Ходосевич в конце октября этого года вступил в должность главы Тобольского округа.

Также на заседании фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов рассказал коллегам о региональном партийном проекте "Оружие Победы". Депутаты обсудили возможное продолжение проекта в Тобольске.