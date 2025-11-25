Тюменская область на втором месте в УрФО у туристов по востребованности глэмпингов

Топ Урала по бронированию глэмпингов составили в сервисе "Авито Путешествия", согласно этим данным Тюменская область среди регионов УрФО осенью заняла вторую строчку по бронированию глемпингов.

По данным платформы "Авито Путешествия", в Уральском федеральном округе в сентябре–октябре 2025 года пользователи забронировали на 63% больше глэмпингов, чем годом ранее. Активнее всего глэмпинги арендовали в Свердловской области, на которую пришлось 58% всех бронирований.На втором месте — Тюменская область с долей 28%. Здесь путешественников привлекают маршруты выходного дня, термальные направления и компактные кемпинговые площадки возле водоемов. Третье место занимает Челябинская область с долей 12%", - говорится в сообщении.

Предложение глэмпингов в УрФО за год выросло на 31%. Максимальная динамика наблюдалась в Челябинской области, где количество вариантов увеличилось на 46%, в Тюменской области — на 21%. Средняя стоимость аренды глэмпинга в сентябре–октябре составила 8 900 рублей в сутки. Гости чаще выбирали размещение на одну ночь и приезжали компаниями из трех человек.