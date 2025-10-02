Югорский проект по реабилитации ветеранов СВО признан лучшим на "Времени героев"

После пяти месяцев стажировок и совместной работы участники президентской программы "Время героев" представили инициативы, направленные на развитие регионов и поддержку жителей. Проект югорской команды по адаптации и комплексному сопровождению ветеранов специальной военной операции набрал наибольшее количество баллов по итогам защиты, сообщили в "Югра.Официально".

Эксперты высоко оценили значимость и проработку идеи, использование личного опыта авторов и их желание помочь товарищам.

"Наша ключевая мотивация – повышение уровня комфорта граждан и предоставление ветеранам СВО всех необходимых механизмов помощи для возвращения к мирной жизни", – отметил участник программы Николай Орлов.

Впереди у участников доработка проектов и запуск пилотных площадок. Такой опыт даст возможность оценить эффективность решений и подготовить их к внедрению в регионах.

Губернатор Югры Руслан Кухарук выразил уверенность, что разработанные решения будут востребованы во многих регионах, а полученные в ходе стажировок знания и опыт станут основой для дальнейшей реализации участниками программы "Время героев" своего потенциала.