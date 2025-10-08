Тюменские боксеры продолжают борьбу в соревнованиях "Юность России"

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Сборная Тюменской области продолжает выступления на всероссийских соревнованиях по боксу на призы РОФСО "Юность России" среди юношей 14-15 лет в Одинцовском городском округе Московской области.

Накануне, 7 октября, в борьбу за медали вступили Руслан Хамидуллин (весовая категория 48 кг) и Артём Куликов (60 кг), и оба одержали уверенные победы в предварительных боях единогласным решением судей и явным преимуществом. Сегодня парни продолжат выступление, Руслану предстоит поединок с оппонентом из Пензенской области, Артёму - с представителем Липецкой области.

Также сегодня бой с боксёром из Волгоградской области проведёт Алихан Гаракоев (57 кг). Ранее Алихан в рамках соревнований уже одержал две победы.

Сопровождает ребят на соревнованиях тренер по резерву Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Евгений Божко.