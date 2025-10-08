Комиссия по делам несовершеннолетних и "Движение первых" проводят встречи с подростками в тюменском СИЗО

Арестованные по обвинению в преступлениях подростки даже в СИЗО не остаются без внимания членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и представителей общественных организаций. Очередная встреча прошла на днях в Следственном изоляторе № 1 Тюмени.
Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева, председатель Совета реготделения "Движение первых" Наталья Ахлюстина, ведущий специалист молодежного центра "Дзержинец" Наталья Сидорова провели с подростками интеллектуальную игру-викторину "Здорово, легко, полезно". Во время игры гости говорили об утренней зарядке, вредных привычках, занятии различными видами спорта, а ребята отвечали на вопросы и узнавали интересные факты о здоровом образе жизни. По окончании встречи все участники получили подарки.
Мария Морева:
"Движение первых" Тюменской области реализует проект "Маяки" для ребят, которые на период проведения следственных действий помещены в СИЗО. Мероприятия проходят в различных форматах: встречи со значимыми взрослыми, участниками СВО, спортсменами, проведение мастер-классов, бесед, спевок. Но это не просто организация досуга, основная цель - дать возможность встретиться с взрослыми, которые возможно станут наставниками для этих ребят - теми самыми "маяками" в жизни. Комиссия оказывает информационно-методическую поддержку проекту и участвует во встречах для выстраивания единой реабилитационной траектории по последующей социальной адаптации подростков.
