Комиссия по делам несовершеннолетних и "Движение первых" проводят встречи с подростками в тюменском СИЗО

Арестованные по обвинению в преступлениях подростки даже в СИЗО не остаются без внимания членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и представителей общественных организаций. Очередная встреча прошла на днях в Следственном изоляторе № 1 Тюмени.

Зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Мария Морева, председатель Совета реготделения "Движение первых" Наталья Ахлюстина, ведущий специалист молодежного центра "Дзержинец" Наталья Сидорова провели с подростками интеллектуальную игру-викторину "Здорово, легко, полезно". Во время игры гости говорили об утренней зарядке, вредных привычках, занятии различными видами спорта, а ребята отвечали на вопросы и узнавали интересные факты о здоровом образе жизни. По окончании встречи все участники получили подарки.

Мария Морева: