Артем Завьялов: Субботник — это демонстрация ответственного соучастия горожан

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Губернатор Тюменской области совместно с членами Общественной палаты Тюменской области, председателем палаты Геннадием Чеботаревым, председателями комиссий по строительству, ЖКХ и формированию комфортной городской среды Артемом Завьяловым, по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Анной Синдиревой навели порядок в логу реки Тюменки и на территории археологического памятника "Большое Городище". Участники субботника: школьники, студенты, сотрудники госучреждений и ветераны СВО — покрасили скамейки, убрали мусор и сухостой.

"Это не просто сезонная уборка, а наглядная демонстрация ответственного соучастия горожан в сохранении и развитии городской среды. Когда жители, власть и эксперты действуют сообща, мы получаем не только чистые парки, но и устойчивую культуру бережного отношения к историческому и природному наследию. Именно такие горизонтальные связи мы выстраиваем в рамках работы комиссии", — подчеркнул Артем Завьялов.

Субботник подтвердил растущий запрос тюменцев на личное участие в формировании комфортных и безопасных общественных пространств — от уборки до системного общественного контроля.