Субботник у памятника торпедному катеру провели в Тюмени

Традиционный субботник состоялся в Тюмени в сквере Петра Потапова в преддверии Дня Победы. В нем приняли участие члены фракции "Единой России" Тюменской областной думы Андрей Артюхов и Ольга Швецова, сотрудники регионального исполкома "Единой России", члены первичных отделений, а также волонтеры Победы во главе с Дарьей Терёхиной.

После субботника они почтили минутой молчания память судостроителей: воевавших на фронте и трудившихся в тылу. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу.

"В годы Великой Отечественной войны Тюменский судостроительный завод выпустил 165 торпедных катеров, которые внесли большой вклад в Победу. В октябре 2018 года в рамках проекта фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы "Оружие Победы" в сквере был открыт памятник в виде торпедного катера "Комсомолец". К нему приходят гости и жители города, в том числе молодежь, чтобы возложить цветы в знак уважения к трудовому и боевому подвигу земляков", - отметил Андрей Артюхов.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова поблагодарила активистов партии за добрые инициативы: "Благодаря нашим первичным отделениям появляются хорошие традиции, субботник у катера — одна из них. Мы вместе делаем доброе дело — не только готовим город к 9 Мая, но и чтим память героев-земляков".

С каждым годом участников акции становится все больше. В этом году в субботнике приняли участие члены первичек №№ 114, 124, 266, 331 с их секретарями Юлией Селиверстовой, Светланой Хабаровой, Ольгой Казанцевой и Ириной Цыгановой.

Как и в прошлые годы, активисты принеси с собой портреты 40 судостроителей, ушедших с завода на фронт.

"Мы нашли их фото и факты биографии, распечатали снимки. Это наш вклад в сохранение памяти, чтобы имена тюменских земляков не забывались", - рассказала Светлана Хабарова.

Среди погибших судостроителей — Иван Черных. Он родился в 1921 году, в 1946 году поступил в школу ФЗУ по специальности "электросварщик". В январе 1939 года пришел на работу в корпусный цех завода, а в 40-м году ушел в армию. Вернуться к мирной жизни и мирной профессии Ивану было не суждено — в 1941 году он был переброшен на Западный фронт, стал минометчиком. Участвовал в боях на Курской дуге. 29 июля 1943 года наш земляк погиб в Курской области.

Региональный координатор "Волонтеров Победы" Дарья Терёхина отметила, что уборка в сквере Петра Потапова входит в перечень обязательных мероприятий для членов движения. И это не единственное место в Тюмени, которое приводят в порядок "Волонтеры Победы".