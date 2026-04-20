Столетие моста через Туру в Тюмени отметили фотовыставкой и субботником

В 1926 году в Тюмени там, где сейчас мост Влюбленных, построили первый деревянный мост через Туру. Он стал единственным свободным выходом на север — в сторону Тобольска, и на десятилетия превратился в главную транспортную артерию региона. Столетие моста решили отметить выставкой и уборкой территории у "Конторы пароходства", сообщили в мультицентре.

17 апреля у на набережной у "Конторы пароходства" развернули фотовыставку из архивных кадров, где жители города смогут увидеть, как выглядел мост сто лет назад. Параллельно представители общественных команд, городских сообществ и все желающие присоединились к фестивалю "Чистый город" - провели субботник. Итогом события стала не только чистая набережная, но и пополнение городского фотоархива уникальными снимками из частных коллекций. Собранные кадры позволили по-новому взглянуть на историю первого деревянного моста и сохранить память о нем для будущих поколений тюменцев.

Павел Ханжин, управляющий пространством мультицентра "Контора пароходства":

Забота об окружающей среде и бережное отношение к тому, что мы имеем, позволяет сохранять наше наследие. История первого моста — яркий пример: благодаря такому отношению он прослужил 60 лет вместо положенных 30. Сегодня мы продолжаем эту традицию — объединяемся для заботы об окружающей среде и инфраструктуре нашего города.

Инициаторами проведения акции выступили МБУ "Тюменьгормост" при поддержке мультицентра "Контора пароходства".