В Общественной палате РФ выработали предложения по развитию дорожной инфраструктуры рядом со школами

Даже рядом со школой юный участник дорожного движения не застрахован от дорожно-транспортного происшествия. Причина — пешеходные переходы не всегда соответствуют нацстандартам, а на развитие дорожной инфраструктуры рядом со школой у владельцев дороги часто не хватает средств. Как же в таком случае защитить ребенка?

Эту тему подняли участники круглого стола "Безопасное детство. Соответствие пешеходных переходов у образовательных учреждений национальному стандарту", который прошел 30 октября в Общественной палате РФ.

Уже три года ОП РФ ведет работу, направленную на безопасность детей вблизи школ. За это время выработаны методические рекомендации, которые были направлены во все регионы, но не везде были приняты со вниманием, сообщил член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Шувалов.

Говоря о требованиях нацстандарта, спикер отметил, что на регулируемых пешеходных переходах рядом со школами, помимо обязательной бело-желтой разметки, должны быть предусмотрены дополнительные меры безопасности. Среди них — освещение, мигающий желтый светофор, дорожные знаки с внутренним освещением, "лежачие полицейские", ограждения, препятствующие выходу пешеходов на проезжую часть в неположенном месте.

"Госавтоинспекция регулярно выявляет нарушения установленных требований, но муниципальные власти не спешат их устранять, заявляя, что бюджет уже сформирован, средств нет. При формировании следующего бюджета предписания по организации безопасного дорожного движения забываются. Мы в свою очередь рекомендовали всем региональным общественным палатам проводить проверку пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений до формирования бюджета. Это позволит заложить средства на следующий год и устранить все замечания", — рассказал член ОП РФ.

Он отметил, что в некоторых регионах такая практика уже внедрена — проверки проводятся заранее, до начала учебного года. Так, в Красноярске инспекторы провели совещание с участием директоров школ по приемке объектов к новому учебному году. Во Владимире обратились к городским властям с требованием установить искусственные неровности около школ. В Костроме были приняты меры по повышению видимости пешеходных переходов — у школ и детских садов установили дополнительные источники освещения.

В 2024 году Вологодская и Амурская области подняли еще одну проблему, с которой сталкивается практическая каждая школа — отсутствие остановок для высадки и посадки детей у школ, обратил внимание спикер: "Проблема здесь в том, что ни паспорт безопасности, ни национальный стандарт не содержат требования по выделению места для остановки. К сожалению, мы видим, что у школ на проезжей части стоит много машин. Дети высаживаются, родители им помогают, создается аварийная ситуация вокруг школы, которую можно исправить только внесением новых требований в национальный стандарт".

По мнению члена Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, члена Общественной палаты Республики Бурятии Светланы Хабарковой, учить безопасному поведению на дорогах нужно с детского сада. Не менее важно работать с родителями и повышать их ответственность за знания детей основ безопасности на дорогах.

"В советское время были клубы юных инспекторов движения. К этой практике мы постепенно возвращаемся. Например, в некоторых детских садах республики устанавливаются площадки, где дети изучают сигналы светофора и правильный переход дороги по зебре", — рассказала она.

О трагическом случае с красноярском школьником, который в 2023 году попал в серьезное ДТП возле школы, сообщила член Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Яковенко. Пешеходный переход находился в неудобном месте, поэтому школьники им не пользовались и переходили дорогу так, как им было ближе и удобнее, объяснила она.

"Все дети ходили одним маршрутом, переходя дорогу в неположенном месте. Родители неоднократно просили администрацию города перенести светофор и пешеходный переход. К сожалению, к родителям не прислушались, ребенок пострадал. Чтобы избежать ДТП, владельцам дорог нужно обращать внимание, где детям и их родителям удобнее ходить", — подчеркнула она.

Об инициативе "Мегапроект XXI века. Народосбережение на дорогах Удмуртской Республики" для юных участников дорожного движения рассказал член региональной Палаты, руководитель центра развития и защиты детей "Родительский комитет Удмуртской Республики", член президиума Совета отцов Удмуртской Республики Дмитрий Выдрин.

"Монотонное обучение правилам не всегда дает хорошие результаты. Наш мегапроект реализует другой подход. Его наставники в первую очередь учат детей быть внимательными и собранными. Переходя дорогу, нужно смотреть не только налево и направо, но и в глаза водителю подъезжающего автомобиля: смотрит он на пешехода или уткнулся в телефон? Это правило позволит быстро сообразить, безопасно ли в данный момент переходить дорогу", — пояснил он.

Результаты говорят сами за себя, считает спикер: например, в Малопургинском районе республики с того момента, как там развернулся проект, не было ни одного ДТП с участием детей.

Проблему отсутствия выделенных дорожек и стоянок для школьников-велосипедистов и самокатчиков поднял член президиума Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Андрей Давыдов. Он отметил, что решение этих и других вопросов, связанных с организацией дорожной инфраструктуры, вполне по силам родительским сообществам.

"Денег всегда мало, поэтому призываю вас более активно использовать такой инструмент, как инициативное бюджетирование, которое может создать дополнительные возможности. Когда в очередной раз органы власти скажут, что денег нет, самое главное — проявить проактивную позицию, а не ждать, когда каким-то чудесным образом появится финансирование", — посоветовал он.

К дискуссии подключились представители регионов, которые рассказали, как на местах обеспечивается безопасность детей по дороге в школу. Инициативы общественников Республики Хакасии представил член региональной Общественной палаты Алексей Морозов. Среди них — привлечение студентов педагогических вузов в качестве провожатых школьников к месту остановки транспорта после уроков, а также использование авторитета тренеров спортивных кружков для разъяснений грамотного поведения на дорогах.