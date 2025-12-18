Тюменские компании могут посоревноваться за звание лучших в работе с нейросетями

Тюменские программисты могут претендовать на звание лучших в работе с данными. Стартовал прием заявок на общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий и искусственного интеллекта. До 20 января подать онлайн-заявку на участие могут компании, научные и образовательные учреждения, государственные организации, а также авторы научных исследований. Церемония награждения победителей состоится в рамках шестой ежегодная конференция Data Fusion, она пройдет в Москве в Инновационном кластере "Ломоносов" 8–9 апреля 2026 года.

Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ:

Технологии искусственного интеллекта сегодня определяют динамику развития многих отраслей. Это предъявляет новые требования к специалистам, компаниям и государственным структурам: критически важной становится скорость внедрения и масштабирования решений. От того, насколько эффективно мы будем развивать компетенции и инфраструктуру, зависят позиции страны на глобальной технологической карте. Именно этому мы посвятим обсуждения на Data Fusion — бизнесу, научному сообществу и государству предстоит выработать наиболее продуктивный подход к развитию ИИ и технологий работы с данными.

Программа конференции включает более 60 сессий, посвященных экономике данных, внедрению и масштабированию ИИ-решений в разных индустриях, обсуждению лучших международных практик в области искусственного интеллекта, а также совершенствованию наукоемких технологий. В этом году конференцию посетили 2 700 специалистов. На сессиях выступили более 300 спикеров, среди которых Председатель Правительства России Михаил Мишустин, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Григоренко, председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.