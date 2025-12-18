В Тюмени оперативно устранили порыв на теплосети по улице Широтной

Утром в районе д 96к2 по улице Широтной произошел порыв теплотрассы, работы шли в течение всего дня, от тепла и горячего водоснабжения были отключены 30 многоквартирников, в 18.20 УСТЭК удалось завершить ремонтно-восстановительные работы и восстановить подачу ресурсов в дома, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Причина порыва — коррозия магистрального участка трубопровода диаметром 325 мм.
