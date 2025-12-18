Аналитики определили главные запросы инвесторов

Тысяча инвесторов из городов с населением от 100 тыс. человек, имеющих брокерские счета, поделились мнением о состоянии и перспективах российского инвестиционного рынка.

По данным аналитиков, рынок инвестиций в России интересен как инвесторам-мужчинам, так и женщинам. Мужская аудитория составляет 58,9%, женская – 41,1%. У большинства инвесторов общий объем средств для биржевых инвестиций составляет от 10 тыс. до 500 тыс. рублей. 17% опрошенных доверили рынку инвестиций более 1 млн руб., хотя доля инвесторов с общим объемом капитала свыше 1,4 млн руб. составляет почти 35%.

Половина инвесторов проявляет умеренную активность, совершая 1-5 сделок в месяц. 25% совершают менее одной сделки в месяц.

Несмотря на высокую долю инвесторов (48%) с опытом более 3-х лет, 70% считают себя "начинающими". Инвестиционная активность в течение длительного периода не дает им ощущения глубокого погружения в происходящее на рынке и уверенного владения информацией. Неуверенность определяет желание работать с менее рисковыми инструментами – 80% инвесторов ориентируется на умеренный уровень риска. Розничный инвестор сегодня в большинстве не склонен к агрессивному поведению на рынке, ориентируясь на небольшие или средние доходы.