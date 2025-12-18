В Тюмени обсуждение городских проектов стало нормой

17:00 18 декабря 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В ходе прямого эфира с главой Тюмени Максимом Афанасьевым ведущий Максим Яковлев отметил, что принцип "Мы вместе!" уже стал привычным для города. Теперь тюменцы активно участвуют в обсуждении не только общественных, но и коммерческих инициатив.

Максим Афанасьев подчеркнул, что городская власть выстраивает открытый диалог с жителями, особенно с молодежью и начинающими предпринимателями. По его словам, важно создавать атмосферу открытой беседы, чтобы активизировать местное сообщество и творческие индустрии.

Губернатор Александр Моор также неоднократно подчеркивал значимость такого подхода на встречах с бизнесом и общественностью.

Фото администрации Тюмени

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2025