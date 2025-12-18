Ночная остановка: на Червишевском тракте сегодня перекроют движение

В ночь с 18 на 19 декабря на трассе "Иртыш" в районе Червишевского тракта временно перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать с 2:00 до 5:00 утра из-за монтажа П-образных рамных опор.
Движение закроют на участке от путепровода новой транспортной развязки в сторону Тюмени до светофора (Р-254 "Иртыш" ПК 5+00 – ПК 10+82).
Водителей просят заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru