Репетиторов по русскому языку, обществознанию, истории и физике стали чаще нанимать детям тюменские родители

13:23 18 декабря 2025
В ноябре жители Тюменской области стали чаще обращаться к услугам репетиторов по предметам школы и вуза. По сравнению с ноябрем прошлого года интерес к индивидуальным занятиям вырос сразу по нескольким направлениям. Аналитика Авито Услуг показывает: чаще всего жители региона ищут помощь по базовым и экзаменационным дисциплинам.

Самую заметную динамику показало обществознание — интерес к репетиторам по этому предмету вырос на 53%. Спрос на репетиторов по истории увеличился на 46%. Интерес к занятиям по русскому языку вырос на 27%, а на занятия по физике — на 23% по сравнению с прошлым годом. 

По данным Авито Услуг, в целом по Уральскому федеральному округу интерес к услугам репетиторов по предметам школы и вуза также демонстрирует положительную динамику. Существенный рост показала и алгебра (+15%), а к занятиям по программированию вырос на 6%.

 

 

Теги: Авито , образование , школьники
