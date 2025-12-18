Тюменский мэр пообещал приложить все усилия для развития электротранспорта в городе

Планами о развитии электротранспорта в Тюмени глава города Максим Афанасьев поделился во время прямой линии 17 декабря, с его слов, этот вопрос часто звучит от жителей областной столицы:

Я вместе со своей командой приложу все усилия, чтобы мы системно развивали условия для функционирования электротранспорта в Тюмени. Речь идет как о личном, так и об общественном транспорте. Первый опыт у нас есть. Мы приобретали для эксперимента электробус, который курсирует по десятому маршруту. Опыт показал, что климатические условия не дают возможности обеспечивать продолжительный период работы на линии этого автобуса.

Афанасьев отметил, что в Белоруссии представлена качественная линейка автобусов, но Тюмени они не подходят по погодным. условиям. "На рынке крайне низкая конкуренция среди производителей отечественных автобусов, которые могут обеспечить хороший запас хода на электрозаряде. Жизнь на месте не стоит. Я думаю, пройдет еще несколько лет, и на наш рынок будут поставляться более технологичные автобусы на экологичном заряде. Развивать это направление мы точно будем, – подытожил глава.

В личном пользовании у тюменцев около 800 электромобилей. Условия для его функционирования создаются при строительстве новых жилых кварталов:

Мы идем дальше и совместно с Главным управлением строительства Тюменской области готовим поправки в региональные нормативы градостроительного проектирования, которые будут предусматривать обязательность создания станций для зарядки личного транспорта при строительстве многоквартирных жилых домов. Это будет носить не рекомендательный, а императивный характер.

В Тюмени не первый год действует льгота для владельцев электромобилей на платном парковочном пространстве.