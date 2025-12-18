Хозяина тобольской "Сказки" оштрафовали за отравление посетителей хлором

Тобольский городской суд завершил рассмотрение уголовного дела и вынес приговор ИП Алмазу Речапову, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Согласно материалам дела, инцидент, повлекший за собой уголовное преследование, произошел в декабре 2024 года в водном комплексе "Пандора", расположенном на базе отдыха "Сказка". При проверке выяснилось, что в следствие бесконтрольного расхода дезинфицирующих средств в бассейне произошло массовое отравление хлором среди посетителей.

Многим пострадавшим была оказана медицинская помощь, и им был поставлен диагноз "острое отравление хлором легкой степени тяжести". В течение 2025 года Тобольский городской суд уже частично удовлетворил гражданские иски потерпевших и их законных представителей, взыскав с предпринимателя компенсацию морального вреда и штрафы в пользу истцов в соответствии с Законом "О защите прав потребителей".

В ходе судебного разбирательства было установлено, что ненадлежащая организация деятельности по дезинфекции воды и отсутствие контроля за соблюдением допустимых норм расхода дезинфицирующих средств привели к нарушению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Алмазу Речапову наказание в виде штрафа в размере 180 тыс рублей в доход государства. В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, суд считает необходимым смягчить ему наказание в виде штрафа до 120 тыс рублей в доход государства.

Штраф подлежит оплате в течение трех месяцев.

Меру пресечения в виде домашнего ареста отменить.

Приговор не вступил в законную силу.