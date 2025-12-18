Самой высокооплачиваемой подработкой в Тюменской области в 2025 году стала работа в такси

Эксперты Авито Подработки проанализировали данные за 11 месяцев 2024/2025 годов и выяснили, какие специалисты на частичной занятости стали самыми высокооплачиваемыми. В Тюменской области на первом месте водитель такси — исполнители могли рассчитывать в среднем на вознаграждение в 67 310 руб/мес.

На втором месте — монтажники (в среднем 64 580 руб/мес за частичную занятость), на третьем курьеры (около 51 796 руб/мес за подработку).

Доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителей. Поэтому реальные доходы исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

В январе-ноябре 2025-го исполнители в целом по России наиболее активно откликались на предложения частичной занятости в сфере телекоммуникаций и связи (+145% год к году), среднее предлагаемое вознаграждение было около 37 358 руб/мес. Заметный рост интереса наблюдается и к позициям в сфере доставки, грузоперевозки и логистики (+98%), исполнители могли рассчитывать в среднем на 54 957 руб/мес. Активнее откликались и на предложения частичной занятости в сфере такси и пассажирских перевозок (+42%), среднее предлагаемое вознаграждение было около 53 270 руб/мес.

Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка":