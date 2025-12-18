Молодой ревнивец сжег машину машину конкурента в Ялуторовске

20-летний молодой человек в Ялуторовске облил бензином и поджег капот чужого автомобиля ФИАТ, поводом для этого стала ссора на пове ревности с владельцем машины. Суд признал его виновным в умышленном уничтожении или повреждении имущества и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на год.