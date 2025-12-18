Виновница ДТП в Казанском районе заплатит пострадавшим более миллиона рублей

Казанский районный суд взыскал с жительницы поселка Новоселезнево более 1 млн рублей в пользу пострадавших в ДТП.

Как напомнили в ГИБДД Тюменской области, в марте 2024 года женщина за рулем Toyota выехала на встречную полосу и столкнулась с Ford Focus. В результате аварии пассажир Ford получил травмы средней тяжести, а его супруга — материальный ущерб из-за повреждения автомобиля.

Пострадавшие потребовали через суд компенсацию морального вреда, расходов на лечение и возмещения ущерба. Суд частично удовлетворил иск: виновница выплатит 350 тысяч рублей за моральный вред, 16 тысяч — на лечение и 658 тысяч — за материальный ущерб. Апелляция в Тюменском областном суде не изменила решение, оно вступило в законную силу.