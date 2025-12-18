Бесплатный час на парковках у школ, детсадов и госклиник ввели в Тюмени

Бесплатный час на парковках у школ, детсадов и государственных медучреждений ввели в Тюменской области, законодательная инициатива принадлежит прокуратуре региона.

"Предложено установить право бесплатного использования парковок в течение одного часа возле муниципальных образовательных организаций, в том числе дошкольных, и возле медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Прокуратурой области будет осуществляться анализ правоприменения новых положений закона", - сообщили в пресс-службе ведомства.