Бесплатный час на парковках у школ, детсадов и госклиник ввели в Тюмени

Бесплатный час на парковках у школ, детсадов и государственных медучреждений ввели в Тюменской области, законодательная инициатива принадлежит прокуратуре региона.
"Предложено установить право бесплатного использования парковок в течение одного часа возле муниципальных образовательных организаций, в том числе дошкольных, и возле медицинских организаций государственной системы здравоохранения. Прокуратурой области будет осуществляться анализ правоприменения новых положений закона", - сообщили в пресс-службе ведомства.
