Большинство школ Тюменской области переводят на дистант из-за ОРВИ и гриппа

C 1 по 14 декабря 2025 года школы Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов переводятся на дистанционный режим обучения в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ, сообщили в информцентре правительсва региона.

Организации дополнительного образования детей на данных территориях также переходят на дистанционный режим работы или приостанавливают свою деятельность.

В Тюменской области в течение трех недель регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Доля детей в структуре заболевших составляет более 57%.

Юлия Распопова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области: