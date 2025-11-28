Большинство школ Тюменской области переводят на дистант из-за ОРВИ и гриппа

C 1 по 14 декабря 2025 года школы Тюмени, Тобольска, Ишима, а также Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов переводятся на дистанционный режим обучения в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ, сообщили в информцентре правительсва региона.
Организации дополнительного образования детей на данных территориях также переходят на дистанционный режим работы или приостанавливают свою деятельность.
В Тюменской области в течение трех недель регистрируется сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Доля детей в структуре заболевших составляет более 57%.
Юлия Распопова, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области:
С целью снижения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, сегодня на заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 1 по 14 декабря. Профилактические мероприятия введены в 11 из 26 муниципальных образований, в которых уровень заболеваемости превышает среднеобластной показатель и эпидемические пороги. Разобщение детей является эффективной мерой профилактики распространения ОРВИ и гриппа в эпидемическом сезоне и распространяется, в том числе на учреждения дополнительного образования детей. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru