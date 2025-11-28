Единороссы на всероссийском форуме обозначили задачи муниципальным депутатам на 2026 год

Всероссийский форум муниципальных депутатов стал финальным мероприятием Года муниципальных депутатов, участие в нем приняли более 200 делегатов со всей страны, в председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и депутат Ялуторовской гордумы Анатолий Синцов.

Единороссы на сегодня составляют 84% по уровню представительства на муниципальном уровне. Их общая численность превышает 130 тысяч человек.

Председатель партии Дмитрий Медведев:

Работа муниципальным депутатом — не привилегия, а особая ответственность и весьма непростой вызов, который каждый депутат принимает. Люди, с которыми вы работаете, наши граждане, все вопросы адресуют непосредственно вам. Это весьма нелегкая работа. Именно вы обеспечиваете самый эффективный контроль на самые разные темы, а с другой стороны — прямой контакт с избирателями. И это создает особую ценность вашей работы и делает нашу партию, "Единую Россию", действительно народной партией. Хочу еще раз искренне вас поблагодарить за ту работу, которую вы ведете.

Медведев поставил задачи корпусу муниципальных депутатов от "Единой России" на 2026 год. Одной из важнейших он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей. Не менее важным он считает поддержку ветеранов, которые стали депутатами в результате избрания. В этом году депутатами стали 890 участников — втрое больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них работают на муниципальном уровне.

Также в задачах муниципальных депутатов- сбор предложений в новую народную программу "Единой России":

На выборы всегда идем в последние годы с народной программой. Нужно ее сейчас подготовить. А, с другой стороны, нам нужно будет рассказать нашим людям, нашим избирателям о том, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году. Нам есть, что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия как на федеральном, так и региональном и даже на муниципальном уровнях, исполнены.

Перед предстоящей масштабной избирательной кампанией 2026 года все звенья партийной инфраструктуры необходимо перезагрузить, подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев:

Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение — важнейшее и главное. От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они находятся рядом и живут в той же повестке, в которой живут наши первички. И, конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим. Нам нужно отстроить всю нашу внутрипартийную работу с муниципальным звеном.

"На второй части форума подвели итоги нашей работы. Коллеги выступили с докладами от пяти разных тематических столов. Депутаты слушали с интересом и фиксировали все ключевые моменты", — поделилась председатель Тюменской городской думы, региональный координатор партийного проекта "Женское движение Единой России" Светлана Иванова.

В частности, партийцы представили Дмитрию Медведеву свои идеи по развитию работы "Единой России": это создание в регионах координационных депутатских групп для взаимодействия муниципальных депутатов с региональными и федеральными парламентариями; создание цифровой платформы для муниципальных депутатов, которая позволит обмениваться опытом. Также он поручил проработать проведение конкурса "Народный депутат" ежегодно. Еще одно предложение — создание отдельного образовательного блока для муниципальных депутатов.