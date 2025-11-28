Не только карта: какие технологичные способы оплаты выбирают тюменцы

Жители Тюмени всё чаще выбирают современные способы оплаты, предпочитая их традиционным банковским картам. Клиенты Сбербанка поделились своими любимыми методами расчета и объяснили причины своего выбора.

Марина, сотрудник фитнес-центра:

Я в восторге от возможности платить улыбкой! Это настолько удобно и весело одновременно. Больше никаких поисков карты или телефона — достаточно просто посмотреть на терминал или улыбнуться ему, и покупка совершена. Быстро, надежно и поднимает настроение. Спасибо Сберу за такую классную инновацию!

Александр, студент вуза:

Наконец-то у владельцев iPhone появилась альтернатива бесконтактной оплате! Раньше приходилось носить с собой карту, а теперь Сбербанк вернул возможность платить телефоном. Всё просто: заходишь в приложение Сбербанк Онлайн, подносишь смартфон к терминалу и подтверждаешь оплату! Наш любимый смартфон снова работает полноценно. Молодцы ребята из Сбера, спасли ситуацию для фанатов яблочных гаджетов!



Тамара Ивановна, пенсионер: