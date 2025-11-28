Не только карта: какие технологичные способы оплаты выбирают тюменцы

Жители Тюмени всё чаще выбирают современные способы оплаты, предпочитая их традиционным банковским картам. Клиенты Сбербанка поделились своими любимыми методами расчета и объяснили причины своего выбора.
Марина, сотрудник фитнес-центра:
Я в восторге от возможности платить улыбкой! Это настолько удобно и весело одновременно. Больше никаких поисков карты или телефона — достаточно просто посмотреть на терминал или улыбнуться ему, и покупка совершена. Быстро, надежно и поднимает настроение. Спасибо Сберу за такую классную инновацию!
Александр, студент вуза:
Наконец-то у владельцев iPhone появилась альтернатива бесконтактной оплате! Раньше приходилось носить с собой карту, а теперь Сбербанк вернул возможность платить телефоном. Всё просто: заходишь в приложение Сбербанк Онлайн, подносишь смартфон к терминалу и подтверждаешь оплату! Наш любимый смартфон снова работает полноценно. Молодцы ребята из Сбера, спасли ситуацию для фанатов яблочных гаджетов!
Тамара Ивановна, пенсионер:
Получив карту Сбербанка совсем недавно, сразу оценила удобство бесконтактных платежей. Оплата продуктов, лекарств, проезда в транспорте — всё моментально и комфортно. Осталось лишь помнить о мерах предосторожности: беречь карту и не сообщать никому пин-код. Для пожилых людей это действительно отличный помощник!
