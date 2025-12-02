Глава СК запросил доклад по делу о буллинге в одной из школ Тобольска

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Тюменской области Кублякову представить доклад о расследовании уголовного дела и дать правовую оценку действиям руководства одной из школ Тобольска, где с высоты упала и травмировалась 12-летняя ученица.

В СМИ сообщалось, что в городе Тобольске 12-летняя девочка получила травмы и перелом позвоночника в результате падения с высоты. Отмечается, что школьница подвергалась буллингу со стороны одноклассников. по факту было возбуждено уголовное дело, однако в Тобольской межрайпрокуратуре решение о возбуждении дела отменили, но сейчас уголовное дело возбуждено повторно, сообщили в СК России.